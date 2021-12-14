Эксперты заявили, что вакцины эффективны в противодействии омикрон-штамму коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 14 декабря. /ТАСС/. Вакцины обладают высокой эффективностью в защите человека от омикрон-штамма коронавируса, не допуская в большинстве случаев развития тяжелых форм заболевания. Об этом заявили во вторник ТАСС в крупнейшей в ЮАР страховой компании на рынке медицинских услуг Discovery в связи с выходом ее доклада об особенностях поведения омикрон-штамма.

"Главным выводом нашего исследования является тот факт, что вакцины представляют собой важнейший из имеющихся инструментов противодействия распространению омикрон-штамма", - отметил собеседник агентства. Полученные результаты в первую очередь касаются вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, которая наиболее широко применяется в последние девять месяцев в ЮАР.

Специалисты Discovery проанализировали 211 тыс. случаев заболевания ковидом, которые были зафиксированы в стране с 15 ноября по 7 декабря. Из них, согласно оценкам, не менее 78 тыс. приходятся на омикрон-штамм. "Мы установили, что 33% людей, полностью вакцинированных средством Pfizer, не заболевают при контакте с омикрон-штаммом, - отметил, представляя доклад, главный исполнительный директор Discovery Райан Ноак. - При этом защита от тяжелых форм заболевания и госпитализации составляет 70%".

Нынешние выводы южноафриканских ученых соответствуют в целом результатам исследований, проведенных ранее британскими и американскими учеными.

На текущий день ЮАР является эпицентром распространения омикрон-штамма коронавируса. Только за последние сутки в стране было выявлено 13 992 новых случая COVID-19. Количество больных, у которых коронавирус находится в активной форме, приблизилось к 170 тыс.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".