СМИ: в Испании из-за вспышки ковида в больнице умерли 14 человек

МАДРИД, 14 декабря. /ТАСС/. Вспышка коронавируса в больнице Авилы привела к смерти 14 человек. Об этом сообщила во вторник газета La Vanguardia.

По ее информации, также было выявлено 133 случая заражения коронавируса, связанных с начавшейся 11 ноября вспышкой, 22 человека были госпитализированы. При этом, по данным местных властей, сейчас ситуацию уже удалось взять под контроль.

Заведующий санитарной службой Авилы Карлос Наварро сказал, что "почти невозможно определить причину", спровоцировавшую вспышку. "Это должен быть кто-то, кто был инфицирован и кто попал в больницу, - уточнил он. - Мы не знаем, был ли это посетитель или сотрудник, у которого, как мы предполагаем, не было симптомов".

С начала распространения коронавирусной инфекции в 47-миллионной Испании было выявлено более 5,3 млн случаев заражения, свыше 88 тыс. пациентов умерли. В конце декабря 2020 года в стране началась кампанию по вакцинации. Сейчас почти 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от COVID-19.

Сейчас темпы распространения инфекции в стране снова стали расти. В связи с этим власти разных регионов Испании ввели более строгие ограничительные меры.