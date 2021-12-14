Нижегородские власти предложили ввести норматив качества воздуха по запаху

ТАСС, 14 декабря. Введение дополнительного гигиенического норматива качества воздуха по запаху позволит надзорным органам применять меры административного воздействия к нарушителям конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду. Такое мнение высказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров на расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

"Уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах Нижегородской области низкий. По официальным данным, за три последних года существенно сократилось количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Вместе с тем, разработка данного норматива, который в данный момент отсутствует, позволит надзорным органам контролировать источники неприятных запахов организаций и применять санкции к нарушителям", - сказал он.

Егоров добавил, что также необходимо включить эти показатели в федеральный проект "Чистый воздух". По его словам, меры административного воздействия пока невозможно применить к организациям, деятельность которых вызывает неприятный запах, если они не превышают предел допустимой концентрации пахучих веществ в атмосфере.

С 13 по 15 декабря в Совфеде проходят Дни Нижегородской области. Делегацию возглавляют губернатор Глеб Никитин и председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин. С участием представителей органов государственной власти региона состоятся расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение на не менее 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах.