Более 1,4 млн электронных рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Более 1,4 млн электронных рецептов на льготные лекарства оформили в медучреждениях Московской области жителям региона с начала действия этой услуги в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

"Главное преимущество электронного рецепта - его невозможно потерять, испортить, забыть. Он всегда под рукой. На приеме такой рецепт оформит врач, а пациенту нужно будет только получить лекарство в аптеке. За время действия услуги в медорганизациях региона было оформлено свыше 1,4 млн электронных рецептов на льготные лекарства", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Подмосковья Светлану Стригункову.

В медицинских организациях Московской области с сентября 2021 года начала действовать услуга по оформлению электронных рецептов на льготные лекарственные препараты. По данным Минздрава, в среднем в неделю оформляется более 100 тыс. электронных рецептов.

Информация обо всех выданных рецептах сохраняется в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг. Получить лекарство можно в аптеках государственной сети "Мособлмедсервис". Для этого пациенту достаточно назвать свои фамилию, имя, отчество и дату рождения, или номер полиса ОМС либо СНИЛС.