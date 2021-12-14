В Якутии продлили работу общепита и заработали детские игровые залы

ЯКУТСК, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии продлили режим работы предприятий общественного питания и возобновили деятельность детских игровых залов, приостановленную ранее из эпидобстановки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"На фоне продолжающегося снижения числа новых заразившихся коронавирусом в Якутии смягчаются ограничительные меры: с сегодняшнего дня продлен режим работы заведений общественного питания и возобновлена деятельность детских игровых залов и аттракционов. По согласованию с управлением Роспотребнадзора по Якутии соответствующий указ глава Якутии Айсен Николаев подписал сегодня, 14 декабря", - говорится в сообщении.

Согласно указу, режим работы предприятий общественного питания, в том числе банкетных залов, продлевается до 00:00. Ранее заведения общепита работали до 23:00 .

Допуск в детские игровые комнаты и развлекательные центры зрослынм разрешен при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего либо медицинской справки с отрицательным ПЦР-тестом со сроком действия не более 72 часов. "Дети до 18 лет могут посещать организации дополнительного образования, расположенные в организациях культуры, без сопровождения взрослых", - добавили в пресс-службе.

По данным оперштаба Якутии, за последние сутки выявлено 209 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 72 - в Якутске. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 73 859 случаев заражения коронавирусом, 68 123 человека выздоровели, умерли 1 733. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 70,3% взрослого населения.