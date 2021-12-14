Сотрудники центров "Мои документы" в Москве станут администраторами в поликлиниках

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сотрудники центров "Мои документы" начнут выполнять функции администраторов городских взрослых поликлиник и центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Администраторами городских взрослых поликлиник и центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) станут сотрудники центров госуслуг "Мои документы". Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Основной задачей новых администраторов станет создание комфортной <...> атмосферы и оказание помощи пациентам медицинских учреждений в соответствии с Московским стандартом госуслуг.

"Администраторы будут встречать пациентов на входе в медицинские учреждения, помогать им сориентироваться и записаться к нужному специалисту, отвечать на возникающие вопросы, оказывать другую необходимую помощь", - говорится в сообщении.

В пилотном режиме сотрудники центров "Мои документы" уже выполняют функции администраторов ряда поликлиник, в которых недавно была завершена реконструкция. С учетом положительных отзывов пациентов мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о поэтапном распространении данного опыта на все взрослые поликлиники и ЦАОП. Перечень медицинских организаций и сроки начала работы администраторов будут определены соглашением о взаимодействии между центрами госуслуг "Мои документы" и Департаментом здравоохранения города Москвы.