Роскомнадзор ограничит доступ к The Insider после вступления в силу решения суда

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор ограничит доступ к изданию The Insider (признано СМИ-иноагентом), это произойдет после вступления в силу решения суда по делу об отсутствии маркировки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Таганский районный суд Москвы во вторник оштрафовал на 500 тыс. рублей издание The Insider, признанное иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента. Основанием для этого послужил составленный Роскомнадзором административный протокол "за отсутствие соответствующей маркировки СМИ-иноагента".

"На основании вступившего в законную силу судебного решения о нарушении по ст. 19.34.1 КоАП РФ Роскомнадзор ограничивает доступ к такому информационному ресурсу иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента", - сказали в пресс-службе.

Министерство юстиции РФ 23 июля включило интернет-издание The Insider в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Ранее сообщалось, что главный редактор издания Роман Доброхотов проходит свидетелем по возбужденному в отношении неустановленных лиц делу о клевете из-за расследования The Insider и Bellingcat о катастрофе Boeing МН-17.