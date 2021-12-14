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Пандемия COVID-19

В КНР омикрон-штамм выявили у прибывшей из Польши девушки

Вместе с тем, как сообщили в Варшаве, этот вариант коронавируса в Польше официально не обнаружен
© EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

ВАРШАВА, 14 декабря. /ТАСС/. Заражение омикрон-штаммом коронавируса выявлено в Китае у несовершеннолетней девушки, прилетевшей вместе с матерью в КНР из Польши, где до сих пор этот вариант вируса официально не обнаружен. Об этом сообщил во вторник представитель Министерства здравоохранения Польши Войчех Андрусевич.

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"У нас 100-процентная уверенность в том, что польская гражданка, находящаяся в настоящее время в Китае, заражена штаммом "омикрон" коронавируса SARS-CoV-2", - сказал он, ссылаясь на последние данные, полученные от китайских медиков.

По этой информации, носительница вируса была госпитализирована и в настоящее время находится в изоляции в одном из специальных медицинских центров. Болезнь протекает у нее бессимптомно. ПЦР-тесты, сделанные 6 декабря перед вылетом из Варшавы, показали отрицательный результат. Мать заболевшей девушки, летевшая вместе с ней, здорова. Коронавирус не обнаружен также ни у кого из пассажиров самолета авиакомпании LOT, доставившего польку в Китай.

Ранее во вторник Войчех Андрусевич, ссылаясь на различные данные анализов госпитализированной в Китае польской гражданки, называл ситуацию "неоднозначной".

О том, что штамм "омикрон" выявлен у прилетевшей из Варшавы гражданки Польши, сообщила китайская газета Global Times в понедельник.

До сих пор в Польше штамм "омикрон" выявлен не был. "Думаю, что рано или поздно мы эту мутацию в Польше обнаружим, - сказал Андрусевич. - Нет такого варианта, чтобы мы его [штамм "омикрон"] не выявили".

Теги
КитайПольшаПандемия COVID-19
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