Калужское заксобрание предложило 10 поправок в федеральный законопроект о QR-кодах

КАЛУГА, 14 декабря. /ТАСС/. Депутаты Калужского Законодательного собрания направили отзыв на федеральный законопроект о QR-кодах в общественных местах, предложив внести в него 10 изменений. Одно из них связано с необходимостью сохранить право граждан посещать массовые мероприятия, общественные места при наличии отрицательного ПЦР-теста, сообщила во вторник пресс-служба заксобрания.

"После общения с избирателями, анализа поступивших обращений на сайт Законодательного собрания, депутаты направили в Государственную Думу РФ свои предложения к проекту федерального закона № 17357-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - говорится в сообщении на сайте

Всего депутаты предложили внести 10 поправок в федеральный законопроект, например, в статью, где говорится, что посещать массовые и другие мероприятия, общественные места при предъявлении документа об отрицательном результате ПЦР-теста возможно только до 1 февраля 2022 года. "Предлагаем в целях обеспечения равного доступа граждан в общественные места сохранить это право и после 1 февраля 2022", - говорится в тексте принятого заксобранием документа.

Также, депутаты просят уточнить перечень документов, удостоверяющих личность, которые нужно предъявлять вместе с QR-кодом. Они указали, что в законопроекте отсутствуют нормы, позволяющие использовать документацию не только на бумажном носителе, но и в электронном виде, и предложили дополнить список электронных носителей. "Предлагаем расширить перечень электронных устройств для отображения указанных сведений, не ограничивая такую возможность только смартфонами", - отмечено в тексте отзыва.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, направленные на использование QR-кодов о прививке от коронавируса в общественных местах и на транспорте. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект о введении QR-кодов на транспорте снят с рассмотрения.

Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточняли, что эта мера не затронет аптеки, магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-кода, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.