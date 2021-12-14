ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Лондоне. Об этом сообщил во вторник газете Evening Standard главный санитарный врач Лондона Кевин Фентон.

"Последняя проведенная нами проверка предварительных данных указывает на то, что в Лондоне больше 50% случаев, которые требуют дополнительного изучения, приходятся на "омикрон", вытесняющий "дельту" в качестве доминирующего варианта", - сказал он. Упомянутые им случаи - те, когда на заражение "омикроном" указывают результаты ПЦР-теста, однако результатов геномного анализа пока нет.

В понедельник глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид заявил о том, что в Лондоне на "омикрон" приходится 44% заражений коронавирусом, а в Англии - около 20%, однако этот показатель очень быстро растет. Ожидается, что до конца месяца омикрон-штамм станет доминирующим на территории Великобритании.

Фентон призвал всех жителей Лондона завершить курс вакцинации от коронавируса, а также ревакцинироваться, если для этого уже пришло время. Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA) указывает, что, согласно предварительным данным, третья прививка, которые в стране делаются препаратами американских Pfizer и Moderna, обеспечивает 70-процентную защиту от проявления симптомов инфекции, вызванной омикрон-штаммом.

В воскресенье главные санитарные врачи Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии объявили о повышении степени угрозы, исходящей от коронавируса, с третьего уровня до четвертого из пяти существующих на фоне активного распространения омикрон-штамма. Правительственные эксперты предупреждают, что из-за меньшей эффективности применяемых сейчас вакцин против нового штамма в январе в стране могут быть установлены новые рекорды заболеваемости, а Национальная система здравоохранения может оказаться перегружена.