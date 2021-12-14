АРХАНГЕЛЬСК, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Архангельской области разрешили въезд на Соловки по QR-кодам о вакцинации от коронавируса или справки перенесенной новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В Поморье унифицированы правила въезда на Соловки… Единый перечень включает действующие: QR-код или бумажный сертификат о вакцинации; справку с отрицательным результатом ПЦР-теста; справку о перенесении заболевания не ранее шести месяцев назад; справку о наличии противопоказаний к вакцинации", - указано в сообщении.

При этом справка с отрицательным результатом ПЦР-теста должна быть выдана не ранее, чем за три календарных дня до приезда на Соловки. Теперь исключена возможность въехать на Соловки с положительным результатом теста на антитела IgG (справка выдана не ранее, чем за два месяца до дня прибытия на территорию) и с отрицательным результатом анализа на вирусные антигены (справка выдана не ранее, чем за три календарных дня до дня прибытия).

С 15 мая разрешен въезд на Соловки был разрешен только при наличии отрицательного теста ПЦР, сделанного не позднее трех дней до даты въезда, или теста на антитела.

Соловецкий архипелаг - популярное место среди туристов. На Соловецких островах с первой половины XV века существует Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, один из самых известных монастырских комплексов России. Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. В год сюда приезжает до 20 тыс. туристов и около 8 тыс. паломников, основной турпоток приходится на летнее время.

С 11 октября доступ в точки общественного питания, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в Архангельской области возможен только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или наличии медотвода от вакцинации. С 29 октября QR-коды требуются для посещения объектов розничной торговли, за исключением аптек, магазинов, торгующих продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, при этом доля таких товаров должна составлять в ассортименте не менее 50%.