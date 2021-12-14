Турпоток на алтайский курорт "Манжерок" вырос на 60% в 2021 году

ТАСС, 14 декабря. Взрывной рост туристического потока отмечен на строящемся курорте "Манжерок" в Республике Алтай: по итогам 2021 года его посетят около полумиллиона гостей, что почти на 60% выше уровня прошлого года. Об этом сообщил председатель совета директоров всесезонного курорта "Манжерок" Иван Морозов на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"Туристическая отрасль сейчас на пике. Приток туристов в последний год показал сумасшедший рост. <…> Наш курорт, который функционирует пока только на первом этапе, посещает 450 тыс. человек (ежегодно - прим. ТАСС), основной поток у нас - в летний период. В среднем в 2021 году нас посетили 425 тыс. гостей, декабрь выровняет ситуацию и у нас станет около полумиллиона гостей. Средняя загрузка у нас - 72%, в пиковый период мы регистрируем 5 тыс. гостей в день", - сказал Морозов.

По его словам, к 2023 году турпоток на "Манжерок" должен превысить отметку в 1 млн 200 человек. Пока на территории курорта функционирует лишь одна канатная дорога. Однако уже в этом сезоне будут запущены еще две. "В этом году будут еще две кресельных канатных дороги, в следующем году - еще две. К концу реализации проекта мы планируем получить 52 км горнолыжных трасс", - подчеркнул Морозов.

Он уточнил, что на территории курорта продолжается строительство комплекса премиальных вилл и бань. По его словам, они будут построены из кедра, произрастающего на Алтае. Кроме того, в этом году здесь начали строить панорамный ресторан.

Ранее сообщалось, что в 2020 году курорт "Манжерок" посетили 282 тыс. гостей, что составило 15% от общего турпотока региона. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф подписали меморандум о взаимодействии по реализации проекта "Всесезонный курорт "Манжерок" на Алтае. Сбербанк намерен вложить в проект около 4 млрд рублей.