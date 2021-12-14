Путин направил приветствие участникам и гостям форума "Волонтеры Победы"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям международного форума "Волонтеры Победы", который проходит 14-18 декабря в Самаре. Телеграмма опубликована на сайте Кремля во вторник.

"За прошедшие годы движение "Волонтеры Победы" завоевало высокий общественный авторитет, объединило вокруг своих благородных задач энергичных, неравнодушных людей как в России, так и за ее пределами. И сегодня, благодаря вашей подвижнической и очень нужной работе, реальным делам и начинаниям, этот масштабный проект развивается, укрепляет свой созидательный потенциал. Важно, что вы ставите во главу угла серьезные, ответственные задачи и, невзирая на трудности, настойчиво добиваетесь поставленных целей", - говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что активная гражданская и жизненная позиция участников движения, а также искреннее стремление быть полезными стране вызывают глубокое уважение и имеют огромное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения. "Уверен, что проведение нынешнего форума придаст мощный импульс волонтерскому движению, послужит успешной реализации ярких, востребованных идей и замыслов", - добавил глава государства.