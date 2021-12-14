Путин удивился словам о том, что оплата штрафов - это популярный сервис портала госуслуг

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин удивился высказыванию о том, что одним из популярных сервисов на портале госуслуг является оплата автомобильных и дорожных штрафов. Глава государства с улыбкой заметил, что назвать такие действия услугой можно с большой натяжкой.

Во время совещания президента с правительством руководитель Минцифры Максут Шадаев рассказал о работе портала госуслуг и существующих там услугах для автомобилистов. "Как вы сказали? Уплата штрафов - это популярная услуга?" - уточнил Путин, заслушав его доклад.

Министр подтвердил, что оплата автоштрафов действительно является популярным сервисом на портале. С начала года таким образом было погашено около 46 млн штрафов, пояснил он.

Услышав это, президент добавил: "Вы, конечно, погорячились". "Понимаю, что там есть двойной смысл, но популярным сервисом назвать уплату штрафа, наверное, можно с большой натяжкой. Если понимать дословно то, что вы сказали. Но, ладно, я понимаю", - улыбнулся Путин.