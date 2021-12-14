Более 150 человек отстранено ростовскими работодателями за отказ вакцинироваться

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 декабря. /ТАСС/. Работодатели Ростовской области отстранили 155 сотрудников за отказ от прохождения вакцинации от коронавируса. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Екатерина Ерганова.

В настоящее время в регионе действует постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации против коронавируса отдельных групп граждан.

"За отказ от проведения вакцинации в соответствии с данным постановлением работодателями отстранено от работы 155 человек, переведены на дистанционный формат работы 92 человека", - сказала Ерганова.

Как уточнили в управлении информационной политики правительства Ростовской области, отстраненные сотрудники работают в пищевой промышленности, сфере образования, сельском хозяйстве, здравоохранении, учреждениях социального обслуживания, оптовой и розничной торговле. "В настоящее время часть из них привилась и приступила к работе", - отметил представитель управления.

Обязательной вакцинации от коронавируса в регионе подлежат работники промышленности, сферы услуг, организаций, осуществляющих гостиничные и туристические услуги, курьерскую деятельность и доставку, госслужащие, студенты старше 18 лет, индивидуальные предприниматели, волонтеры, а также граждане старше 60 лет. По данным регионального управления Роспотребнадзора, среди категорий, подлежащих обязательной вакцинации, прививку сделали 81% граждан.

Ростовская область занимает восьмое место среди субъектов РФ по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 184 660, выздоровели 159 136 человек, умерли 9 184. Показатель заболевших на 100 тыс. жителей - 4 394. Коэффициент распространения инфекции - 1,0. В области введены ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.