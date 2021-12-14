Нижегородские власти предложили создать федеральный фонд поддержки спортивных команд

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Создание федерального фонда на базе Министерства спорта РФ будет способствовать поддержке команд и развитию условий для спортсменов. Такое предложение высказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Мы предлагали рассмотреть такую возможность, то есть создания фонда под Министерство спорта РФ с четкими критериями, которые были бы ясно внесены с точки зрения госкорпораций и государственного бизнеса в рамках поддержки спортивных команд", - сказал он.

По его словам, это позволит увеличить спонсорский бюджет команд, что даст возможность создать равные условия для достижения результатов. Также это позволит создать больше возможностей для выступления спортсменов на международной арене.

Кроме того, критерии фонда, по его мнению, должны учитывать в том числе географические особенности текущей инфраструктуры в регионах России. "Разработать критерии, на основании которых принимались бы инфраструктурные решения в субъектах Российской Федерации в зависимости от исторических предпосылок и географических особенностей текущей инфраструктуры и популярности вида спорта среди населения", - пояснил он.

С 13 по 15 декабря в Совфеде проходят Дни Нижегородской области. Делегацию возглавляют губернатор Глеб Никитин и председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин. С участием представителей органов государственной власти региона состоятся расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.