Губернатор Курской области прошел ревакцинацию от коронавируса

КУРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт прошел повторную ревакцинацию от коронавируса. Общее число привитых от ковида жителей региона превышает 600 тыс. человек, сообщил во вторник в своем Telegram-канале Старовойт.

"Сегодня с утра повторно ревакцинировался от COVID-19. Чувствую себя хорошо: никаких болевых ощущений, температуры нет, полноценный рабочий день", - написал Старовойт.

Как отметил губернатор Курской области, к 14 декабря вакцинацию от ковида прошли более 600 тыс. жителей региона, в шести районах области показатель вакцинации среди взрослых жителей уже превысил 80%.

С начала пандемии в Курской области выявлено 79 420 случаев заражения коронавирусом, 1 910 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей.

Регион достиг 84% от плана по вакцинации населения от коронавируса, большинство пунктов продолжит вакцинацию населения региона в новогодние праздники.