Владелец притравочной базы под Калугой оштрафован за нецелевое использование участка

КАЛУГА, 14 декабря. /ТАСС/. Бизнесмена, организовавшего притравочную станцию под Калугой, оштрафовали на 30 тыс. рублей за нецелевое использование земельного участка, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Калужской области.

"Дзержинским отделом управления Росреестра по Калужской области требования прокурора удовлетворены, индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ ("Использование земельного участка не по целевому назначению"), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что изначально земельный участок предназначался для сельскохозяйственного производства, однако в нарушение законодательства предприниматель разместил на нем вольеры и загоны для животных.

Данные о жестоком обращении с животными на испытательно-тренировочной станции в ноябре 2021 года опубликовали некоторые СМИ региона со ссылкой на информацию активистов зоозащитного движения Helpni. На странице движения в Instagram был размещен фрагмент снятого там видео. В комментарии к записи отмечалось, что там осуществляется так называемая контактная притравка, которая является незаконной на территории РФ. Проверку изложенных фактов начали прокуратура, полиция и региональное Минприроды.

Прокуратура установила, что станция на территории крестьянско-фермерского хозяйства работала незаконно. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием запретить деятельности станции, решение на данный момент не принято. В отношении главы хозяйства также возбудили дела об административных правонарушениях, по одному из них предпринимателя оштрафовали на 5 тыс. рублей за проведение притравки без разрешительных документов и незаконном использовании для этих целей медведя, занесенного в Красную книгу региона.