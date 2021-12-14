Объем вывезенного с улиц Петербурга снега почти вдвое превысил размеры Исаакия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Объем вывезенного снега в Петербурге за последние две недели приблизился к отметке в 700 тыс. кубометров, что равняется примерно объему двух Исаакиевских соборов, только за последние сутки из города вывезли более двух тысяч самосвалов снега. Об этом журналистам рассказали в городском комитете по благоустройству.

В пресс-службе Исаакиевского собора ТАСС пояснили, что его внешний объем немного превышает 250 тыс. кубометров.

"За прошлые сутки петербургские дороги были избавлены от 47,4 тыс. кубометров снега, а это примерно 2 300 наполненных самосвалов. Всего с конца ноября дорожные предприятия Комитета по благоустройству собрали и вывезли с улиц города 693 тыс. кубометров снега. Для сравнения: такая цифра прошлой зимой была достигнута ко второй половине февраля", - говорится в сообщении комитета по благоустройству.

В комитете отметили, что с начала недели, после очередного снегопада, на дорогах добавилось еще около 8 см снега. Приход оттепели и усиление ветра до 12-16 м/с стали причиной гололедицы. Во вторник на уборку улиц вышли 1 028 единиц техники и 1 241 работник дорожных предприятий. В садах, парках и скверах работает еще 207 машин и 796 специалистов садово-парковых хозяйств. Дорожные службы прометают проезжую часть и тротуары, вывозят снежную массу и не дают образоваться гололедице на дорогах.