В Дагестане восстановлено энергоснабжение

МАХАЧКАЛА, 14 декабря./ТАСС/. Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ"- "Дагэнерго" восстановили прерванное сильным ветром энергоснабжение жителей Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее сообщалось, в Дагестане более 40 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды. В регионе дождь и порывистый ветер до 25 м/с.

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" к 16:30 завершили восстановительные мероприятия на энергообъектах компании, работа которых была нарушена сегодня из-за дождя и сильного порывистого ветра",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в устранении последствий непогоды в особом режиме работы участвовали 106 энергетиков в составе 26 бригад.

"Было мобилизовано 13 единиц техники. В зоне риска оказалась часть потребителей в Буйнакском, Кумторкалинском, Кизлярском районах Дагестана, а также в Махачкале и ее пригородах",- добавили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ".

По прогнозам, неблагоприятные погодные условия в регионе сохранятся до завтрашнего утра.