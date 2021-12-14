На Кубани в четырех районах перевыполнили план по вакцинации от коронавируса

КРАСНОДАР, 14 декабря. /ТАСС/. Четыре района Краснодарского края перевыполнили план по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. В среднем по краю показатель составляет 75%, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона во вторник по итогам заседания краевого оперштаба.

"Четыре района Кубани перевыполнили план вакцинации от коронавируса. В безоговорочных лидерах находится Кавказский район, где привито 143% жителей от плана. В Апшеронском - 107%, в Динском - 105%, в Курганинском - 102%. Еще два района практически выполнили показатель - в Калининском районе прививки сделали 98%, в Крыловском - 94%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общий показатель вакцинации по краю составляет 75% от плана.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края намерены достичь планового показателя по вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции в 80%, или 3,6 млн человек, к февралю 2022 года.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на вторник на Кубани за сутки выявили 769 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за все время пандемии в регионе подтвердили 109 166 случаев COVID-19, 84 474 пациента выздоровели и выписаны из больниц, не удалось спасти 9 383 человека. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 109 жителей, на ЭКМО - 8.