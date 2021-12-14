Жители Подмосковья смогут передать подарки на Новый год детям из неблагополучных семей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Предновогоднюю акцию "Стань Дедом Морозом!", которая предоставляет возможность любому желающему передать подарок детям из неблагополучных семей, проводят в Московской области. Она продлится до 24 декабря, сообщила во вторник пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"В Подмосковье стартовала наша традиционная предновогодняя акция "Стань Дедом Морозом!". До 24 декабря все желающие могут поздравить с Новым годом детей из неблагополучных семей и передать им индивидуальный новогодний подарок", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что в этом году в рамках акции планируется поздравить с наступающим Новым годом более 1 тыс. детей.

"Чтобы устроить ребенку праздник, достаточно зайти на сайт "Усыновление в Московской области" в раздел акции, посмотреть пожелания детей, выбрать ребенка, для которого вы хотите стать Дедом Морозом и исполнить его мечту. Если под фото ребенка будет отметка "Дед Мороз найден!", советуем выбрать пожелание другого ребенка. Все подарки будут ожидать ребят под елкой в новогоднюю ночь", - добавила Каклюгина.