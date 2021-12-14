Международный форум волонтеров Победы открылся в Самаре

САМАРА, 14 декабря. /ТАСС/. Международный форум волонтеров Победы открылся во вторник в Самаре концертом с песнями военных лет.

"Для нас особенно почетно принимать Международный форум Волонтеров Победы в этот год, <...> юбилейный для нашей области, мы отмечаем 170-летие. Но еще один очень дорогой по-настоящему юбилей мы также отмечаем в этом году - 80 лет назад наш город Самара, а тогда Куйбышев, стал запасной столицей страны. <…> В ознаменование этого трудового подвига нашего региона в прошлом году президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным было принято решение о присвоении столице нашего региона Самаре высокого звания "Город трудовой доблести". Более 700 тыс. подписей собрали волонтеры в поддержку этого решения. И ключевую роль в этой работе проводили именно волонтеры Победы". - сказал губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил волонтеров за их работу по сохранению исторической памяти, отстаиванию исторической правды, а также за масштабные проекты, которые реализуются на территории региона. "Но еще больших слов признательности заслуживает ваша забота о живых героях и павших", - подчеркнул он.

Во время церемонии открытия благодарности президента были вручены нескольким руководителям региональных отделений "Волонтеров Победы". В числе награжденных - руководитель отделения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Бэлигма Ринчинова, в Крыму - Данил Данильченко, в Иркутской области - Иван Комельков, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) - Эка Шенгелая, в Дагестане - Магомед Гусейханов. Кроме того, благодарность президента была вручена заместителю руководителя регионального волонтерского штаба общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе" в Хакасии Анжеле Макаренко.

На концерте исполнялись песни, посвященные Великой Отечественной войне, танцы военных лет.

Форум, в котором принимают участие волонтеры Победы со всего мира, пройдет в смешанном формате с 14 по 18 декабря в Самаре. В числе участников мероприятия - общественники, волонтеры, молодые историки, школьники и студенты. Они также примут участие в образовательных сессиях и тренингах, лекциях и мастер-классах, посетят встречи с известными личностями в онлайн-формате. Также у участников будет возможность в формате онлайн поработать в команде, обменяться успешным опытом и проектами в сфере сохранения исторической памяти о событиях и участниках Второй мировой войны.