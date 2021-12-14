Более 7 тыс. человек пройдут переподготовку в аграрном вузе Ставрополья к концу года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Программы переподготовки и повышения квалификации в сфере агропромышленного-комплекса (АПК) до конца года в Ставропольском государственном аграрном университете пройдут более 7 тыс. человек. Они осуществляются в рамках проекта "Смартагробиотех", сообщил во вторник ректор вуза Александр Трухачев.

"Есть проект "Смартагробиотех" - он больше направлен на наукоемкую составляющую. <...> Обратили внимание на подготовку высококлассных специалистов, которые уже с опережающими технологиями и soft, hard компетенциями будут реально восполнять ту потребность и восполнять тот кадровый голод на селе, который уже сформирован. <...> Мы для себя поставили задачу 7 250 человек переподготовить и повысить квалификацию до конца этого года. 3 150 мы уже сегодня сделали", - сказал он в ходе экспертной сессии "Аграрное образование как движущая сила для развития человеческого капитала" Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Трухачев добавил, что программы переподготовки и повышения квалификации должны отвечать требованиям современности. Необходимо создавать AR и VR-проекты, которые позволят эффективнее осуществлять образовательный процесс при обучении таких специалистов. "Сегодня необходимо создавать AR и VR-проекты, чтобы было полное погружение и тотальное понимание сути, возможности реализации уже своих функциональных обязанностей на местах с тем, чтобы более эффективно могли работать люди, которые получили образование у нас", - отметил ректор.

"Смартагробиотех" - один из стратегических проектов вуза в рамках программы развития "Агроиннополис 2030". Программа развития университета ранее была поддержана грантом программы "Приоритет-2030". Минобрнауки России объявило о запуске программы "Приоритет-2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы десять лет, общее финансирование вузов - участников программы до конца 2022 года составит свыше 47 млрд рублей.

О форуме

VIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 14 по 16 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике".