Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект о QR-кодах

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на расширенном заседании во вторник рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект об использовании сертификатов с QR-кодами о прививке от коронавируса для посещения общественных мест.

Глава комитета Василий Пискарев не сомневается, что законопроект необходимо принять в первом чтении. "Коллеги, то, что надо принимать в первом чтении, я даже в этом не сомневаюсь. И [надо] приступать тут же к работе над поправками к законопроекту", - обратился он к депутатам на расширенном заседании комитета во вторник.

"Мы законопроект разослали в регионы, на сегодня поступило 145 отзывов из субъектов РФ, все отзывы положительные. Есть субъекты, которые помимо того, что поддержали законопроект, предложили поправки в данный законопроект. Сегодня мы также обсудили и эту часть законопроекта, поправки будут к законопроекту. Я аккумулировал предложения регионов и передал Татьяне Алексеевне Голиковой, которая по этому законопроекту является официальным представителем правительства", - сообщил Пискарев, подводя итоги расширенного заседания.

Как пояснили ранее в кабмине, поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли "с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации". Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Как отмечали в кабмине, при этом "решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти". Закон в случае его принятия должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Военные и иностранцы

Законопроект предусматривает особый порядок допуска в общественные места военнослужащих и приравненных к ним лиц в целях защиты информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами. Так, военнослужащие и приравненные к ним лица смогут предъявлять особый документ, подтверждающий их вакцинацию, перенесенное заболевание или наличие противопоказаний к прививке. Форму такого документа и порядок его выдачи должно определить Минобороны или федеральный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

Согласно законопроекту, порядок посещения общественных мест иностранцами, привитыми зарубежными вакцинами, определит главсанврач РФ. Иностранным гражданам по-прежнему необходимо будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, для них в случае принятия законопроекта ничего не изменится, объяснила ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Кому еще выдадут сертификаты

Законопроект после его внесения в Госдуму вызвал общественный резонанс: возникли вопросы, в том числе о судьбе переболевших коронавирусом неофициально и привитых иностранными вакцинами. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник обсудила законопроект с думскими фракциями и сообщила, что россияне, которые переболели ковидом, но не обращались за медицинской помощью, смогут сдать тесты на антитела и получить соответствующий сертификат, при этом уровень антител не будет иметь значения. По ее словам, сертификаты после теста на антитела смогут получить и те россияне, которые привились иностранными вакцинами от коронавируса.

Россияне, которые сдали положительный тест на коронавирус после 1 января 2021 года, но не обращались за медицинской помощью, смогут получить годичный сертификат о перенесенной болезни, если сдадут положительный тест на антитела. Тот, кто положительный тест не сдавал, но предполагает, что переболел, сможет подтвердить факт перенесенной инфекции тестом на наличие антител, в этом случае сертификат будет действителен полгода.

Россияне, которые привились иностранными вакцинами от коронавируса, также смогут получить сертификат о вакцинации сроком действия на полгода - для этого им также потребуется сдать анализ на антитела. Такой же механизм будет действовать для привившихся вакциной "Спутник V" граждан России, которые находятся за границей.