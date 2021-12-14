Премьер Эстонии считает, что отказ от русских школ создаст равные возможности

ТАЛЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила во вторник, что полный перевод школьного образования на эстонский язык обучения обеспечит равные возможности для всех жителей республики.

"Конечно, это никого не лишает права или возможности учить свой родной язык или учиться на своем родном языке отдельно в таких школах, но важно, чтобы мы создавали равные возможности для всех", - сказала она в эфире Raadio 4.

По словам Каллас, "образование, доступное сейчас в школах с эстонским языком обучения, просто дает лучшие результаты". "В итоге это фактически означает лучшие возможности поступить в университет, получить работу и так далее, - добавила она. - По сути, идея заключается в том, чтобы у всех в Эстонии были равные возможности для получения образования на эстонском языке".

3 декабря Министерство образования и науки Эстонии представило план полного перевода школьного образования к 2035 году на эстонский язык. Как отметила министр образования и науки Лийна Керсна, план пока не согласован правящей коалицией Эстонии. В июне премьер-министр Кая Каллас заявила, что полный переход школьного образования на эстонский язык состоится не позднее 2035 года.

В разных регионах Эстонии в настоящее время действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах Эстонии обучаются свыше 20% всех школьников страны. Преподавание в них идет по системе, в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от их общего количества.