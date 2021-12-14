Участники конференции в КЧР обсудят сохранение археологического наследия Северного Кавказа

ЧЕРКЕССК, 14 декабря. /ТАСС/. Участники всероссийской конференции обсудят проблемы сохранения археологического наследия Северо-Кавказского федерального округа. Мероприятие пройдет в Карачаево-Черкесском госуниверсите, рассказал ТАСС ректор вуза Таусолтан Узденов.

"17-18 декабря на базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева пройдет всероссийская научная конференция с международным участием "Средневековая археология и этническая история Северного Кавказа: контактные зоны и торговые пути", посвященная 100-летию известного археолога-кавказоведа, профессора Евгении Павловны Алексеевой", - сказал Узденов.

По его словам, участниками конференции станут историки, археологи и этнографы из Москвы, Ростова-на-Дону, Армавира, Махачкалы, Азербайджана, Польши. Они обсудят аспекты исследований на Северном Кавказе и сохранение археологического наследия региона. Кроме того, участники конференции также поговорят о палеоантропологии и палеогенетике, религиозных верованиях средневекового населения СКФО, а также о вкладе Елены Алексеевой в изучение этнической истории СКФО. В рамках конференции будет проведена экскурсия по археологическим памятникам региона.

КЧГУ - старейший вуз Карачаево-Черкесии. В состав университета входят два института и восемь факультетов, где обучаются более 5,5 тыс. человек. Вуз готовит кадры более чем по 70 программам высшего профессионального образования и 17 направлениям в сфере послевузовского образования.