{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кириенко: в России могут появиться три образовательных молодежных центра к 2023 году

Первый заместитель руководителя администрации президента сообщил, что это Сенеж, Машук рядом с форумом "Машук" и Академия креативных индустрий "Таврида"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Три молодежных образовательных центра могут появиться в России к концу 2022 года, сообщил во вторник первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"[Сейчас] строятся, очень надеемся, что к концу следующего года мы получим сразу три круглогодичных образовательных молодежных центра - это Сенеж, который должен быть закончен к лету этого года, Машук рядом с форумом "Машук", Академия креативных индустрий "Таврида", - сказал Кириенко, выступая на церемонии награждения первой Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых".

"У нас везде идет такая система: летний форум и к нему круглогодичный образовательный центр, чтобы лучшие участники по итогам летней форумной кампании могли продолжить свое обучение уже более профессионально в круглогодичных центрах", - добавил Кириенко.

Теги
РоссияКириенко, Сергей Владиленович
Волонтерами Победы в 2021 году стали 180 тыс. человек
Руководитель движения Ольга Амельченкова сообщила, что за прошедший год волонтеры высадили 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны в рамках акции "Сад памяти"
Читать полностью