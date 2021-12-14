Кириенко: в России могут появиться три образовательных молодежных центра к 2023 году

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Три молодежных образовательных центра могут появиться в России к концу 2022 года, сообщил во вторник первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"[Сейчас] строятся, очень надеемся, что к концу следующего года мы получим сразу три круглогодичных образовательных молодежных центра - это Сенеж, который должен быть закончен к лету этого года, Машук рядом с форумом "Машук", Академия креативных индустрий "Таврида", - сказал Кириенко, выступая на церемонии награждения первой Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых".

"У нас везде идет такая система: летний форум и к нему круглогодичный образовательный центр, чтобы лучшие участники по итогам летней форумной кампании могли продолжить свое обучение уже более профессионально в круглогодичных центрах", - добавил Кириенко.