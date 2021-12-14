Голикова: для уточнения числа переболевших ковидом неофициально нужно провести анализ

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Проведение анализа необходимо для уточнения числа граждан, которые переболели ковидом, но при этом не обращались за медицинской помощью. Сдача теста на антитела и последующее получение сертификата переболевшего в случае подтверждения перенесенной болезни будут добровольными, заявила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы не будем сейчас это предполагать, потому что нам нужно провести анализ. Более того, не все граждане, которые есть в системе, на данный момент времени имеют ПЦР-тесты после 1 января 2021 года. У нас же общий массив данных, нам надо его разобрать. Но сейчас уже четко можно сказать, что граждане просто не обращались в медицинские организации, болели дома, а некоторые, мягко говоря, скрывали свое заболевание, и мы с вами это отлично знаем. Поэтому это своего рода амнистия, и каждый такую амнистию проведет по собственному желанию", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС о том, какое число граждан попадет под категорию неофициально переболевших.

В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект правительства о введении ковидных сертификатов с 1 февраля 2022 года, которые будут содержать информацию о вакцинации от ковида, перенесенной болезни или медотводе. Сертификат в случае вакцинации или болезни будет действовать год.

Также сертификат будет выдаваться россиянам, которые привились иностранными вакцинами или "Спутником V" за границей, он будет действовать полгода. Кроме того, сертификат смогут получать неофициально переболевшие: на год его будут выдавать тем, кто имеет положительный тест после 1 января 2021 года, и подтвердившим перенесенную болезнь наличием антител, а на полгода - тем, кто не обращался за медпомощью и не сдавал тест, но имеет антитела.