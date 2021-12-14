Нидерланды продлили коронавирусные ограничения до 14 января

ГААГА, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Нидерландов приняли решение продлить ограничения, введенные ранее для борьбы с распространением коронавируса, до 14 января 2022 года. Об этом объявил во вторник на пресс-конференции и.о. премьер-министра страны Марк Рютте.

По его словам, число выявляемых случаев заражения идет на спад, однако нагрузка на систему здравоохранения остается очень высокой. Также вызывает обеспокоенность новый вариант "омикрон", который может быть заразнее, чем все другие известные штаммы. "Поэтому кабинет министров принял решение продлить срок действия мер до 14 января", - сказал Рютте.

Начальные школы закроются на неделю раньше. Это значит, что у младших классов рождественские каникулы начнутся уже 20 декабря. Средние школы и высшие учебные заведения продолжат работу в обычном режиме.

Ввиду роста числа случаев заражения, госпитализаций и летальных исходов власти Нидерландов в ноябре в два этапа ввели ряд ограничений. Жителям снова настоятельно рекомендуется работать из дома и принимать не более четырех гостей в день. Это относится в том числе к Рождеству и Новому году, подчеркнул и.о. премьера на пресс-конференции. Вновь вступило в силу требование о социальном дистанцировании. Спортивные соревнования проводятся без зрителей. Все кафе, бары, рестораны и магазины, не продающие товары первой необходимости, теперь закрываются в 17:00 по местному времени (19:00 мск), а остальные магазины - в 20:00 (22:00 мск). Предпринимателям, чей бизнес пострадал в результате введенных мер, оказывается финансовая поддержка.