Тематический поезд Года науки и технологий начал курсировать в московском метро

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Тематический поезд, посвященный Году науки и технологий, пустили 14 декабря в московском метрополитене, он будет курсировать по Люблинско-Дмитровской линии до июня 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства науки и высшего образования РФ.

"Сегодня нам важно делать науку понятной. Поезд, посвященный Году науки и технологий, позволит продемонстрировать широкой аудитории результаты труда российских ученых, представить достижения сферы исследований и разработок. Важно, что за шесть месяцев работы поезда его пассажирами станут сотни тысяч человек, многие из которых откроют для себя мир отечественной науки, познакомятся с новыми именами, приобретут новые увлечения, а может даже определятся с выбором будущей профессии", - приводятся на сайте слова главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

Вагоны поезда рассказывают о перспективных научных направлениях, соответствующих основным темам Года науки и технологий. К ним относятся климат и экология, новая медицина, освоение космоса, генетика и качество жизни, энергетика будущего, искусственный интеллект и т. д. Кроме того, в вагонах размещены QR-коды по которым можно перейти на лекции ученых, где о сложных вещах расскажут в доступном формате и простым языком. Также пассажиры могут пройти специальный онлайн-тест "Какой ты ученый" и выяснить свою предрасположенность к определенному направлению науки.

"В течение всего года в России проводятся мероприятия с участием ведущих ученых, открываются новые научные объекты и создаются образовательные медиапроекты. Символично, что пуск тематического поезда проходит после проведения главного заключительного мероприятия Года науки и технологий - Конгресса молодых ученых. Эти два события позволяют подвести итоги более чем пяти тысяч мероприятий, прошедших во всех регионах России, а также задать направления для дальнейшего развития отрасли", - прокомментировал пуск поезда вице-премьер, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Вовлечение талантливой молодежи

"Большая задача Года науки и технологий связана с вовлечением в эту сферу талантливых школьников и студентов, которые еще не определились, чем они хотят заниматься в будущем. Крайне важно, чтобы карьера ученого была в числе приоритетов для талантливых молодых людей. Для того, чтобы это случилось, нужно рассказывать и показывать достижения и возможности, создаваемые сегодня в этом направлении. Но также немаловажно разговаривать с молодежью на одном языке, сделать открытие новых возможностей не только интересным и увлекательным, но и запоминающимся", - подчеркнула генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

25 декабря 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий. В Год науки и технологий по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы для привлечения молодежи к научно-техническому творчеству. АНО "Национальные приоритеты" определено оператором проведения Года науки.