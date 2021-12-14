КПРФ направила Мишустину почти 50 тыс. страниц обращений россиян по проектам о QR-кодах

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. КПРФ направила премьер-министру России Михаилу Мишустину почти 50 тыс. страниц обращений россиян, обеспокоенных правительственными инициативами о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Текст письма за подписью лидера КПРФ Геннадия Зюганова опубликован во вторник в Telegram-канале депутата Госдумы от компартии Ирины Филатовой.

"Фракция КПРФ категорически не приемлет принятия тех ограничительных мер, которые будут внедрены в случае принятия обеих законодательных инициатив. <...> Направляю обращения граждан вам. Убедительно вас прошу ознакомиться с волей народа, изучить аргументы и опасения людей и принять их к сведению", - говорится в письме. Там отмечается, что только за первые три дня организованного Филатовой сбора мнений россиян депутатам КПРФ поступило 63 тыс. обращений, "их поток не прекращается до сегодняшнего дня".

Согласно письму, приложение к нему непосредственно с обращениями граждан занимает 49 342 листа.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, направленные на использование QR-кодов о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на авиа- и железнодорожном транспорте. Законопроект о введении QR-кодов на транспорте был снят с рассмотрения Госдумы.

Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточняли, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости, а также не коснется несовершеннолетних. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во вторник рекомендовал палате принять инициативу в первом чтении. Планируется, что оно состоится 16 декабря.