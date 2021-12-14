"Русский союз Латвии" попросил полицию защитить памятник освободителям Риги от вандалов

РИГА, 14 декабря. /ТАСС/. Партия "Русский союз Латвии" (РСЛ) обратилась в муниципальную полицию с требованием обеспечить защиту от вандалов памятника советским воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Об этом во вторник сообщает партия.

"Наша фракция в Рижской думе обратилась в муниципальную полицию с требованием обеспечить защиту монумента освободителям Риги от вандалов, которые оставляют на нем нелицеприятные надписи. В ответе полиции сказано, что в скором времени на территории будут установлены новые видеокамеры, которые позволят отследить каждого, кто приходит к памятнику с дурными намерениями", - указывает РСЛ на своей странице в Facebook.

С таким требованием депутаты Рижской думы от РСЛ обратились в муниципальную полицию после недавнего очередного акта вандализма в отношении памятника освободителям Риги, на котором неизвестные краской нанесли оскорбительные надписи. "Знаменитый монумент находится в рижском Задвинье, вокруг него парк, малонаселенные окрестности. Время от времени монумент подвергается атакам хулиганов и вандалов. Часть нападений носит политическую направленность - в этом случае нападают не просто хулиганы, а вандалы-патриоты", - указывает сопредседатель РСЛ и депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов.

По его словам, в ответе полиции на запрос депутатов отмечается, что "существующая система видеонаблюдения не позволяет фиксировать правонарушения, происходящие именно в той части мемориального комплекса, где месяц назад появился очередной шедевр хулиганской каллиграфии". "Новые видеокамеры уже закупаются, и как только позволит погода, они будут установлены", - подчеркивает он.

"Но еще большую озабоченность вызывает техническое состояние памятника - оно продолжает на глазах ухудшаться. Каждый год отпадают и разбиваются гранитные плиты облицовки, обнажаются ржавые прутья железобетона, и это только видимая часть конструкции. Мы обещали, что восстановление памятника будет организовано на общественных началах. РСЛ выполняет свои обещания - в январе будущего года стартует эта акция", - указал политик.

Каждый год 9 мая у монумента советским воинам-освободителям в Риге собираются десятки тысяч жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.