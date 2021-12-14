Более 120 работ прислали на туристический конкурс эссе "Москва глазами молодежи"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Награждение победителей конкурса эссе среди студентов "Москва глазами молодежи" состоялось в Москве. Всего на конкурс было прислано более 120 работ, передает корреспондент ТАСС.

Написать эссе о Москве могли студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, расположенных в столице, в том числе магистранты. Им предлагали выбрать одну из пяти тем: "Представь себя в роли гида", "Диджитал-туризм. Новые идеи", "Я - лучший тревел-блогер","Тренды молодежного туризма" и "Гостеприимный москвич". По выбранной теме конкурсанты должны были написать небольшой текст и снять минутный видеоролик.

Ранее сообщалось, что финалистов выбирали члены экспертного жюри. Среди них - представители столичного комитета по туризму, комитета общественных связей и молодежной политики, программы "Мой район", Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российского государственного университета туризма и сервиса, Российского университета дружбы народов, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, центра развития карьеры Московский городской университет управления (МГУУ) Правительства Москвы , WorldSkills Russia, Музея Москвы, Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, экскурсоводы. А победителей выбирали москвичи с помощью голосования на проекте "Активный гражданин".

"В этом году было прислано более 120 работ по пяти номинациям", - сказал ведущий во время награждения.

Всего было 10 победителей. Среди них: студентка РГГУ Анастасия Маркова, студентка Финансового университета при правительстве РФ Мария Новизенцева, студентка МГЛУ Дарья Вишнякова и другие.

Победители получили дипломы, подарки и специальные призы от Комитета по туризму города Москвы и проекта "Активный гражданин".