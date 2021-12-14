Байден: препарат Pfizer для лечения COVID-19 может помочь и заразившимся омикрон-штаммом

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Препарат для лечения ковида, разработанный американской фармацевтической компанией Pfizer, потенциально способен стать мощным инструментом медиков, помочь в том числе тем, кто заразился омикрон-штаммом коронавируса. Об этом говорится в обнародованном во вторник Белым домом письменном заявлении президента США Джо Байдена.

Как отмечается в документе, американский лидер воодушевлен новыми "многообещающими данными" клинических испытаний, которые указывают на высокую эффективность упомянутого медикамента в плане "сокращения риска протекания заболевания в тяжелой форме у лиц, заразившихся COVID-19". "Эта новость дает еще один потенциально мощный инструмент в нашей борьбе с вирусом, включая штамм "омикрон", - убежден глава администрации США.

Он подтвердил, что пероральный противовирусный препарат фирмы Pfizer еще не получил окончательного одобрения для широкого применения со стороны Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. При этом Байден напомнил, что правительство США, как оно сообщало в ноябре, уже приобрело 10 млн доз данного препарата.

Как ранее передавало информационное агентство Reuters, компания Pfizer подписала договор с властями США на поставку этих таблеток Paxlovid на сумму $5,29 млрд. Согласно выводам, полученным после второй фазы испытаний, таблетки снижают риск госпитализации или смерти после заражения COVID-19 на 89%. По информации производителя, среди участников испытания не было зафиксировано ни одного летального исхода.