Резиденция Деда Мороза откроется в Музее истории Кургана 17 декабря

ТАСС, 14 декабря. Резиденция Деда Мороза откроется в Кургане 17 декабря, она расположится в музее истории города и на территории сквера усадьбы Березиных. Всего в регионе в этом году планируется запуск 100 подобных резиденций в муниципалитетах, их первыми посетителями станут дети борющихся с ковидом медиков, сообщили в пресс-службе губернатора Курганской области.

"Курганская резиденция откроет свои двери 17 декабря. Гостей будут ждать в Музее истории города Кургана и на территории сквера усадьбы Березиных, которые украсят яркие огни новогодних гирлянд, фотозоны, красавица-елка, горка и волшебный трон Деда Мороза. Для юных курганцев готовится настоящее торжество с новогодними сувенирами, которые ребята смогут сделать своими руками, хороводами, горячим чаем со сладостями, подвижными играми и не только. Как отметили в управлении культуры Курганской области, в этом году в городах и районах планируют открыть около 100 резиденций. <...> Их первыми посетителями станут дети медицинских работников, борющихся с коронавирусом в красных зонах, затем попасть к Дедушке Морозу смогут все желающие", - говорится в сообщении.

Такие резиденции уже открылись в Кетовском районе на базе Лесниковской детской школы искусств и в Лебяжьевском муниципальном округе на базе историко-краеведческого музея в Лебяжье. "15 декабря Дед Мороз и его помощники будут встречать детвору в Далматово, в культурно-досуговом центре, а 16 декабря - в Белозерском районном Доме культуры. В Варгашинском районе будет работать передвижная резиденция на базе автоклуба", - поделились планами в правительстве.