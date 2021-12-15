Папа Римский Франциск встретился с футболистом Златаном Ибрагимовичем

ВАТИКАН, 15 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск принял футболиста Златана Ибрагимовича, выступающего сейчас за итальянский клуб "Милан". Встреча носила частный характер, поэтому о ней официально Ватикан не сообщает, но сам спортсмен разместил во вторник фотографию с понтификом в своем Instagram.

Как сообщает агентство ANSA, Ибрагимович, сын эмигрантов в Швеции, подарил Франциску клубную майку и недавно вышедшую свою книгу "Адреналин".

Ранее в своем Twitter он написал в качестве рекламы книги: "Это - не евангелие, а дневник мужчины, который в свои 40 лет сводит счета со своим прошлым и смотрит прямо в лицо будущему".

Известно, что раньше Франциск увлекался футболом и был болельщиком команды родного Буэнос-Айресе "Сан-Лоренсо". Известно также, что с 1990 года он не смотрит телевизор. Папа Римский периодически принимает спортсменов, часто целыми командами перед крупными матчами в Риме.