Минздрав Бразилии призвал не планировать новогодних празднований из-за штамма "омикрон"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Бразилии призывает воздержаться от организации массовых новогодних и карнавальных гуляний в 2022 году в связи с опасениями относительно варианта "омикрон" коронавирусной инфекции.

"Министерство занимает консервативную позицию. Поскольку мы еще не знаем последствий этого нового варианта, наша рекомендация - не планировать праздников по случаю наступления нового года и пока не планировать карнавал. Еще очень рано", - написал в своем Twitter первый замминистра Родригу Круз.

В соответствии с определением Федерального верховного суда, решения по санитарным ограничениям и организации в связи с этим каких-либо мероприятий должны приниматься местными властями. В понедельник министр туризма южноамериканской республики Жилсон Машаду подтвердил, что федеральные власти не будут вмешиваться в ситуацию с возможным проведением новогодних карнавальных гуляний, выразив надежду на "здравомыслие губернаторов и префектов". Он также выразил сомнение относительно возможности обеспечить контроль за исполнением действующих санитарных требований и ограничений при проведении мероприятий такого масштаба.

Ранее о решении отказаться от новогодних празднований объявили администрации большинства административных центров штатов Бразилии. Часть из них рассматривают возможность отказа от проведения выпадающего на конец февраля - начало марта карнавала. Многие более мелкие населенные пункты, в том числе знаменитые своими самобытными карнавальными традициями, уже отменили гулянья в 2022 году.

В Бразилии с населением 213 млн человек полностью привиты от коронавируса почти 139,5 млн. Около 15,5 млн жителей ревакцинированы, порядка 20 млн бразильцев не завершили прививочный курс. С начала пандемии в республике коронавирусом заразились более 22 млн человек, умерли почти 617 тыс. заболевших. В стране официально подтверждены единичные случаи инфицирования вариантом "омикрон". На данный момент средний показатель смертности от COVID-19 находится на самом низком с апреля 2020 года уровне, что, по мнению местных экспертов, является следствием успешной прививочной кампании.