На Кипре ввели запрет на посещение публичных мест невакцинированными гражданами

НИКОСИЯ, 15 декабря. /ТАСС/. Запрет на посещение невакцинированными гражданами точек общепита, культурных и спортивных объектов, а также обязательное тестирование на коронавирус для всех не привитых бустерными дозами вакцин иностранных туристов спустя трое суток после их прибытия вводится с сегодняшнего дня на Кипре. Такие решения ранее принял кабинет министров островного государства в рамках борьбы с пандемией и угрозой дальнейшего распространением омикрон-штамма коронавируса.

Теперь невакцинированные лица уже не смогут, как раньше, посещать объекты ключевых секторов сферы обслуживания, культурной и спортивной жизни, включая торговые центры, рестораны, кафе, театры и кинотеатры, крытые и открытые спортивные арены.

С сегодняшнего дня и по крайней мере до 15 января той части населения, которая не привита противовирусными вакцинами, будет запрещено посещать публичные мероприятия и места скопления большого числа людей. Как пояснил в минувший понедельник министр здравоохранения Республики Кипр Михалис Хаджипанделас, в этот период правом посещать светские и многолюдные мероприятия, в том числе свадьбы и крестины, а также объекты общественного питания в отелях, будут обладать только те, кто привит хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса и при этом еще имеет на руках отрицательный результат молекулярного ПЦР-теста или экспресс-анализа на антигены.

С сегодняшнего дня на острове также повышаются размеры штрафов за нарушение санитарного протокола. Для клиентов сферы обслуживания правила таковы: тем, кто окажется в публичном месте без антиковидного пропуска SafePass с QR-кодом, придется заплатить штраф €300. Еще более суровым санкциям будут подвергнуты объекты бизнеса, допустившие на свою территорию людей без такого пропуска. Так, для маленьких торговых лавок площадью не более 50 кв. м штраф составит €500, а для компаний, владеющих публичными помещениями площадью более 500 кв. м - €8 тыс.

Новые правила для иностранных туристов

Согласно решению кабмина, начиная с наступившей среды все пассажиры, прибывающие в Республику Кипр из-за рубежа, включая и киприотов, и граждан иных государств, проживающих на острове, и всех иностранных туристов, "должны будут проходить экспресс-тест на антигены [коронавируса] через 72 часа после прибытия". Услуга по взятию быстрых диагностических анализов будет предоставляться бесплатно в организованных Минздравом пунктах тестирования по предъявлении посадочного талона, паспорта или удостоверения личности. Однако, как подчеркнуто в постановлении кипрского кабинета министров, от этой процедуры будут избавлены все те, "кто прошел ревакцинацию третьей дозой" противовирусных препаратов.

Сейчас абсолютно все люди, прибывающие на Кипр из любой зарубежной страны, включая и тех пассажиров, которые привиты вакцинами от коронавируса, проходят за свой счет в аэропортах острова обязательные молекулярные ПЦР-тесты. Невакцинированные туристы, прибывшие из России, которая, согласно реестру деления стран кипрским Минздравом на эпидемические категории, находится в красной зоне, должны также иметь при себе сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста, пройденного в стране вылета не ранее чем за 72 часа до отправки рейса.