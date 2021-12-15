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На Камчатке отремонтировали более пяти км дороги к туристическим объектам

В крае также установили семь автобусных павильонов и более 100 новых дорожных знаков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Более пяти км дороги к бассейнам с термальной водой в селе Паратунка на Камчатке отремонтировали в 2021 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба правительства региона.

"Дорога Елизово - Паратунка очень важна не только для жителей края, но и для туристов. По этой дороге можно добраться до ближайшей санаторно-курортной зоны. Там были выполнены работы по расширению проезжей части и замене асфальтобетонного покрытия", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного строительства региона Владимира Каюмова.

Кроме того, установили семь автобусных павильонов и более 100 новых дорожных знаков, укрепили обочины, отремонтировали старые водопропускные трубы, нанели разметку.

Всего в 2021 году на Камчатке благодаря профильному нацпроекту отремонтировали 35 км дорог регионального и местного значения.

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