Ресторанам в Амурской области разрешили с 15 декабря работать до 01:00

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Амурской области для учреждений общепита сделали послабления, разрешив с 15 декабря продлить режим работы и присутствие посетителей в зале до 1:00, которое ранее скорректировали из-за эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом сообщается в распоряжении, подписанном губернатором Василием Орловым.

"Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 №10-р "О введении режима повышенной готовности" <…> осуществление деятельности с обслуживанием в зале [заведения общепита] до 01:00 (в иное время только на вынос)", - говорится в сообщении.

Распоряжение вступает в силу с 15 декабря.

Кроме того, ограничительные меры в виде предоставления QR-кода вводятся с 15 декабря в Благовещенске при посещении крупных строительных магазинов, административно-деловых центров, а также управления соцзащиты по Благовещенску и Благовещенскому району.

Ухудшение эпидемической обстановки по коронавирусу в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, с октября в Благовещенске и еще в восьми муниципалитетах ввели систему QR-кодов при посещении заведений общепита, крупных торговых центров, учреждений культуры и спорта, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских. С декабря ввели аналогичную систему в высших и средних профессиональных учебных заведениях.

С начала пандемии в области выявили 50,1 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 572 человека умерли.