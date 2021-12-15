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Пандемия COVID-19

Reuters: журналист из пресс-пула Блинкена заразился коронавирусом

Журналист сдал положительный тест после прибытия в Куала-Лумпур, отмечает агентство

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Журналист из пресс-пула госсекретаря США Энтони Блинкена заразился новым коронавирусом, руководитель внешнеполитического ведомства США после прибытия в Малайзию также сдал тест, результат был негативным. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

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Имя журналиста, о котором идет речь, не уточняется. Он сдал положительный тест после прибытия в Куала-Лумпур (Малайзия) и сейчас на карантине.

Ключевые помощники Блинкена, сопровождающие его в поездке, также сдали тесты в Куала-Лумпуре. Результаты были негативными.

В сентябре коронавирусом заразился сам Прайс.

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СШАПандемия COVID-19Блинкен, Энтони
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