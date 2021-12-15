Reuters: журналист из пресс-пула Блинкена заразился коронавирусом

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Журналист из пресс-пула госсекретаря США Энтони Блинкена заразился новым коронавирусом, руководитель внешнеполитического ведомства США после прибытия в Малайзию также сдал тест, результат был негативным. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Имя журналиста, о котором идет речь, не уточняется. Он сдал положительный тест после прибытия в Куала-Лумпур (Малайзия) и сейчас на карантине.

Ключевые помощники Блинкена, сопровождающие его в поездке, также сдали тесты в Куала-Лумпуре. Результаты были негативными.

В сентябре коронавирусом заразился сам Прайс.