В Хабаровском крае за год отремонтировали более 126 км дорог

ХАБАРОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Дорожные предприятия в Хабаровском крае полностью завершили ремонт дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" на 2021 год, сообщается на сайте регионального правительства в среду.

"Всего в этом сезоне в регионе было отремонтировано 144 объекта улично-дорожной сети протяженностью более 126 км. Общий объем финансирования составил 2,42 млрд рублей из бюджетов всех уровней", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на заместителя председателя правительства края по инфраструктуре Романа Мирошина отмечается, что в 2021 году при реализации нацпроекта особое внимание уделили дорогам возле социально значимых объектов. Вблизи учебных, медицинских и социально-культурных учреждений в нормативное состояние привели 33 объекта дорожной инфраструктуры. "Кроме того, по поручению губернатора Михаила Дегтярева в этом году мы усилили контроль за качеством ремонтных работ. При этом активно привлекали к участию в контрольных мероприятиях не только экспертов Росавтодора и РосДОРНИИ, но и общественников", - сказал Мирошин.

По его словам, в 2021 году продолжалась работа и по повышению безопасности дорожного движения. В течение года установили более 1,5 тыс. дорожных знаков, отремонтировали свыше 11 тыс. кв. м тротуаров. Кроме того, за счет нацпроекта в этом году впервые на автомобильных дорогах региона появились автоматические пункты весогабаритного контроля, предназначенные для автоматического измерения массы транспортных средств, их размеров, а также скорости движения. Уже запущены в эксплуатацию два комплекса - на подъезде к селу Бичевая и на дороге, связывающей Комсомольск-на-Амуре и Амурск. Их стоимость составила 86,7 млн рублей. Средства за нарушения, выявленные с помощью этих пунктов контроля, пойдут на содержание краевых дорог.

"В следующем году планируем сохранить положительную динамику по всем показателям. Поскольку в крае хорошие темпы реализации национального проекта, мы получим финансирование в том же объеме. Всего на 2022 год предусмотрено более 2,8 млрд рублей. Планируется ремонт 95 объектов. Это улицы с интенсивным движением, высоким износом дорожного полотна, а также дороги, ведущие к социально значимым объектам", - уточнил зампред.