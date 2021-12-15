В Японии почта начала принимать к доставке более 1,8 млрд новогодних открыток

ТОКИО, 15 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония состоялась в среду в здании Центрального почтамта в центре Токио по случаю начала приема новогодних открыток, что традиционно считается в стране одним из важнейших событий середины декабря. В нынешнем году Почта Японии в соответствии со спросом подготовила почти 1,83 млрд открыток, сообщило национальное общественное телевидение.

Это на 14% меньше, чем было продано в прошлом году и на 40% меньше рекордного показателя 2003 года. Использование бумажных открыток постепенно сокращается в Японии в связи с распространением интернета, однако все равно остается весьма масштабным.

Каждая открытка имеет собственный номер и выполняет, в том числе, функции лотерейного билета. Победители будут определены, как обычно, после Нового года. Таким образом отправленная родственникам или знакомым открытка может принести им в случае удачи и некоторую материальную выгоду.

Открытки нужно бросить в почтовый ящик не позднее 25 декабря, тогда они будут с гарантией доставлены получателям в первый день будущего года.

Обычай отправлять новогодние открытки возник в Японии еще в раннем Средневековье среди аристократии и постепенно приобрел характер прочной общенациональной традиции.