В олимпиаде по языку малочисленных народов Севера впервые участвуют четырехлетние дети

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Дети в возрасте четырех лет впервые стали участниками международной олимпиады по языку и культуре малочисленных народов Севера - эвенков и орочонов "Турэн", которую в восьмой раз проводят представители Амурского государственного университета в Благовещенске. Об этом в среду ТАСС сообщила организатор олимпиады Ольга Морозова.

"Олимпиада проходит в восьмой раз, ее участниками стали почти 230 носителей эвенкийского, эвенского и орочонского языков, из них 85 человек принимают участие в очном формате, остальные - на площадках в режиме онлайн. Впервые участниками олимпиады стали дети в возрасте четырех лет, для них подготовлены конкурсы по номинациям: "Стихи", "Вокал", "Рассказ о себе", - сказала Морозова.

Большая часть участников - это школьники, учащиеся колледжей, студенты университетов, учителя эвенкийского и эвенского языков, взрослые с базовым уровнем этнического языка из Амурской области, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского и Камчатского краев, республик Якутии и Бурятии, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Китая.

"В течение нескольких дней конкурсанты примут участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству и северному танцу, пройдет смотр танцевальных коллективов и личных презентаций в рамках "Марафона эвенкийских круговых танцев, эвенкийских сказок, рассказов", а также фестиваль эвенкийских национальных костюмов. Общение будет проходить на родном языке участников - эвенкийском, эвенском, орочонском. В пятницу будут подведены итоги олимпиады, отличившиеся участники будут награждены дипломами и подарками", - заключила она.

По информации пресс-службы правительства Амурской области, международная олимпиада "Турэн" - проект Амурского государственного университета и Департамента по национальностям и религиям города Хэйхэ (КНР). Образовательно-культурный проект, не имеет аналогов в России и за рубежом.