Эксперт: постковидный синдром может выражаться в частичной амнезии

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Частичная амнезия и чрезмерная раздражительность являются основными проявлениями постковидного синдрома. Об этом рассказал главный внештатный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе в интервью телеканалу РБК .

Кекелидзе привел в пример спортсменов, у которых появляется одышка через несколько минут после начала интенсивных занятий. Кроме этого, переболевшие забывают слова и бывают чрезмерно раздражительными, отметил Кекелидзе.

По словам психиатра, вначале постковидного синдрома человек не может правильно оценить свои функции, так как в большинстве случаев его ничего не беспокоит.

"Есть и другие нарушения, по которым мы в общем-то поняли, как врачи, что, видимо, COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает. Но это условное название, проникает или нет, мы не можем сказать. Имеется в виду, а куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связано, это без всякого сомнения", - сообщил психихатр.

По его словам, специалисты провели исследование по этой теме и выяснили, что во время заболевания коронавирусной инфекцией происходит нарушение гематоэнцефалического барьера. "Гематоэнцефалический барьер - это такой барьер, так мы устроены, что не все, что в крови, проникает в мозг", - пояснил врач.

Ранее заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что порядка 40% граждан, переболевших коронавирусной инфекцией, сталкиваются с утомляемостью, почти каждый третий имеет одышку и проблемы со сном, каждый пятый - депрессию. 31 октября заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообищла ТАСС, что постковидный синдром при дельта-штамме нередко выражается, в частности, в более повышенной утомляемости, изменении голоса, а также снижении когнитивных функций.