В Яровом сняли режим ЧС, действовавший два года из-за проблем с теплоснабжением

БАРНАУЛ, 15 декабря. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление об отмене режима ЧС, введенного в городе Яровое в 2019 году из-за проблем с теплоснабжением. Теперь в городе введен режим повышенной готовности, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Негреев в среду.

Проблемы с теплоснабжением в Яровом, где живут около 18 тыс. человек, обострились в 2019 году, когда из-за частых аварий на ТЭЦ в городе ввели режим ЧС. Последний раз авария на ТЭЦ, которая является единственным источником теплоснабжения в городе, произошла в начале ноября этого года - по причине зашлакованности одного из котлов из-за некачественного угля.

"Режим ЧС был введен в 2019 году, когда была угроза полной остановки ТЭЦ из-за состояния станции, качества топлива и ряда других обстоятельств. За это время был принят ряд мер, и в настоящее время нет угрозы полной остановки ТЭЦ, в связи с этим режим ЧС был снят и заменен на режим повышенной готовности, который позволит в случае необходимости принимать оперативные решения", - сказал Негреев.

О проблемах с теплоснабжением Ярового

На низкие температуры в квартирах яровчане жалуются ежегодно во время отопительного сезона. Проблемная ТЭЦ в алтайском Яровом в августе 2020 года была передана в собственность муниципалитета. Сделка по ее продаже в 2016 году признана судом недействительной из-за того, что частный собственник не вел там необходимый ремонт. По данным властей, установленная минимальная мощность оборудования, которое вырабатывает тепловую энергию, не сбалансирована с объемами потребления в городе. Из-за этого в городе значительно завышен расход угля - 120 тонн в сутки. Для повышения эффективности работы станции необходимо снижать потери в сетях и внутри теплоисточника, сейчас они оцениваются в 30%. Газификация города запланирована на 2025 год, а строительство модульных котельных потребует до 1,5 млрд рублей.

1 ноября 2021 года в связи с технической проблемой на ТЭЦ была остановлена часть водонагревательного оборудования. Несколько дней в городе наблюдались перебои в теплоснабжении, по данным фактам были возбуждены уголовные дела в отношении главы администрации города, директора и главного инженера ТЭЦ. Из бюджета региона в ноябре было выделено более 100 млн рублей на приобретение качественного угля.