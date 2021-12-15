Мэрия Новосибирска закупила 20 единиц снегоуборочной техники с начала года

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска, где зимой складывается тяжелая ситуация с уборкой снега на дорогах и тротуарах, закупила в 2021 году 20 единиц техники к имеющемуся автопарку в 470 единиц, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрий Сердюк.

В начале года первый зампрокурора Новосибирской области Борис Крылов сообщал журналистам, что жалобы на плохую очистку от снега и его вывоз в Новосибирске - одни из самых частых. Прокуратура выявила, что Новосибирск укомплектован спецтехникой для уборки снега лишь на 36%, треть из которой частично или полностью неработоспособна. В 2020 году по факту качества уборки снега прокуратура внесла мэру 42 представления.

"В этом году мы закупили 20 единиц техники, это 10 погрузчиков с насадками, которые позволяют работать на тротуарах, в том числе грейдер, лаповый снегопогрузчик и восемь единиц коммунальных дорожных машин с комплектацией для работы и летом, и зимой. Машины проходят государственную регистрацию, и с 20 числа мы увидим их на дорогах", - сказал Сердюк.

Сейчас мэрия Новосибирска располагает 470 единицами специализированный техники, готовность которой составляет 80%. Согласно советским нормативам это лишь половина от необходимого для города количества.

Так, в новосибирском автопарке есть техника выпуска 80-х годов прошлого века, а также техника закрывавшихся много лет назад заводов, таких как ЗИЛ. Кроме того, Сердюк отметил, что имеет место и недоукомплектованность кадрами. Лишь 65% мест в данном сегменте мэрии заняты специалистами. Такая ситуация сложилась из-за невысоких зарплат специалистов и тяжелых условий работы.