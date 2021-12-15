В Москве утилизировали более 1 млн кубометров снега с начала декабря

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Более 1 млн кубометров снега специалисты вывезли на снегосплавные пункты Москвы и утилизировали с начала декабря. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"С 1 по 14 декабря в городе прошло несколько сильных снегопадов, в общей сложности выпало 37 см снега, что составляет более 95% месячной нормы. На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано более 1 млн кубометров снега", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он напомнил, что в этом сезоне в столице круглосуточно работают 56 снегосплавных пунктов, для утилизации собранного снега в центральном административном округе при необходимости задействуют 38 мобильных снегосплавов.

"Принцип действия снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Снежная масса попадает в специальные сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов температурой не ниже 10 градусов, при контакте с ней снег начинает таять", - сказал Бирюков.

По его словам, весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех пунктах. Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в городские очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.

"Все столичные снегосплавные пункты полностью отвечают современным требованиям, позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега, не нанося вред окружающей среде", - сказал Бирюков.