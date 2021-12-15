Дистанционное обучение в школах одного из районов Югры продлили до 19 декабря

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Советского района (Ханты-Мансийский автономный округ) продлили до 18 декабря включительно дистанционное обучение во всех школах муниципалитета для снижения заболеваемости вирусными инфекциями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета в среду.

Ранее власти Югорска и Советского района приняли решение из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 перевести в муниципалитетах с 8 по 15 декабря школы на дистанционное обучение и приостановить очный учебно-воспитательный процесс в учреждениях дополнительного образования, работу секций, кружков, учреждений культуры и спорта для детей. В Югорске он был продлен до 19 декабря. Также дистанционное обучение было введено в школах Нягани и Ханты-Мансийска.

"Дистанционное обучение для школьников Советского района, в учреждениях дополнительного образования продлили до 18 декабря включительно", - сказал собеседник агентства.

Также до 18 декабря включительно в Советском районе приостановлен учебно-воспитательный процесс в учреждениях дополнительного образования, работа секций, кружков, учреждений культуры и спорта для детей.

В пресс-службе администрации Ханты-Мансийска сообщили, что школы города возобновили в среду занятия в очном режиме.

За время пандемии в ХМАО, по данным регионального оперативного штаба на 14 декабря, 92,7 тыс. человек заболели ковидом, 85,8 тыс. пациентов выздоровели, 1 851 умер. Суточная заболеваемость за последние две недели - с 30 ноября по 14 декабря - в ХМАО снизилась более чем на 13% - с 234 случаев до 202. С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года.